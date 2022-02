Inter, niente ricorso per la squalifica di Inzaghi: ecco chi guiderà la squadra contro il Napoli

Notizie calcio. L'Inter ha deciso di non presentare ricorso contro la squalifica del tecnico Simone Inzaghi. Ecco quanto specificato dall'edizione odierna di Tuttosport:

I legali dell’Inter, dopo aver esaminato le carte, hanno deciso di non intervenire sul turno di stop inflitto a Simone Inzagh i (a Napoli si siederà in panchina quindi il suo secondo Farris , come già accaduto in questo campionato nel 2-0 di Empoli), ma sono convinti che la pena inflitta a Bastoni sia eccessiva. E puntano a dimezzarne la squalifica, da due, ad una sola giornata (magari tramutando questa seconda giornata di squalifica in una sanzione economica)