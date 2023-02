L'Inter si aggiudica il derby battendo i cugini del Milan per 1-0. A decidere l'incontro è un'incornata di Lautaro al minuto 35 del primo tempo. Per quanto visto la vittoria dei nerazzurri è meritata. la squadra di Simone Inzaghi ha dominato nel primo tempo mentre nel secondo ha controllato sfiorando anche il raddoppio. Per Pioli, che ha stravolto la squadra iniziale schierandosi 3-5-2 con Leao in panchina, è crisi nera. Il Milan non sembra più quello dello scorso anno per rendimento e non solo.