Inter-Lecce, Icardi resta out: l'argentino non siederà nemmeno in panchina

Non ci sarà Mauro Icardi in Inter-Lecce. L'attaccante argentino, al centro di rumors di mercato ed in rotta di collisione con la società nerazzurra, non figura nemmeno nella lista dei calciatori che siederanno in panchina. Fuori dal progetto societario e dell'allenatore, Maurito non prenderà parte all'esordio della nuova Inter.

La stessa Inter non aveva comunicato l'elenc dei convocati per la sfida contro la neopromossa squadra pugliese: una scelta dovuta proprio al fine di evitare ulteriori polemiche intorno alla figura dell'argentino.