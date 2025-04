Inter in lutto, è morto un grande campione del passato: ha vinto 2 coppe Campioni e 4 scudetti

Serie A in lutto, mondo del calcio in lutto a poche ore dalle sfide decisive di Inter e Napoli calcio. E' morto Jair da Costa, mitica ala dell'Inter degli anni '60 e pluricampione durante la gestione di Angelo Moratti ed Helenio Herrera. Aveva 84 anni.

Morto Jair, la mitica ala Inter degli anni '60

Divenne il primo marcatore dell’Inter in Coppa Campioni, con la rete segnata all’Everton nel 1963. Con l’Inter vinse due Coppe dei campioni, due Intercontinentali e quattro scudetti, l’ultimo nel 1971dopo una breve parentesi in prestito alla Roma nel 1967-68. Tornò in Brasile, giocò con PelĂ© nel Santos, poi chiuse la carriera in Canada nei Windsor Stars. Con l’Inter conta 266 partite e 70 gol nelle partite ufficiali.Â

Era un’ala destra veloce al punto da meritarsi il soprannome di Freccia Nera. Nel 1962 aveva vinto il Mondiale in Cile senza giocare: il Brasile lo aveva convocato giovanissimo e lo aveva fatto debuttare in un’amichevole con il Galles prima della Coppa del mondo. Fu però la sua unica presenza con la Seleçao: davanti a sé aveva Garrincha, non c’è da dire altro.

Durante la finale di Coppa Campioni Inter-Benfica, 27 maggio 1965, Jair da Costa segnò la rete decisiva con un rocambolesco tiro innocuo, che si infilò tra le gambe del portiere lusitano.