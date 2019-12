Inter, buone notizie per Conte: in vista del Napoli recuperano Sanchez e Barella

Ultime notizie calcio. L'Inter riprende gli allenamenti in vista della gara del 6 gennaio al San Paolo contro il Napoli. La squadra di Antonio Conte, in attesa anche dei colpi di mercato richiesti dall'ex CT, arriverà all'ombra del Vesuvio con la volontà di proseguire la cavalacata tricolore insieme alla Juventus.

Inter, conferenza Conte

Napoli-Inter, due recuperi per i nerazzurri

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, con tutta probabilità nella lista dei convocati torneranno anche Sanchez e Barella. L’attaccante cileno manca da una vita per colpa dell’infortunio alla caviglia sinistra con il Cile: ultima partita contro la Samp il 28 settembre, match chiuso con il gol e con l’espulsione. L’ex Cagliari, invece, è out da fine novembre per colpa dell’infortunio al ginocchio destro. Riaverli (finalmente) in gruppo per Conte sarà importantissimo nel duello scudetto con la Juve.