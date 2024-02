Infortunio per Adrien Rabiot durante Juventus-Frosinone: il centrocampista francese è stato sostituito per un problema fisico alla mezz'ora del match.

Infortunio Rabiot, la diagnosi: a rischio Napoli-Juventus

Dopo uno scontro col compagno di squadra Bremer, l'ex PSG ha rimediato - secondo una primissima diagnosi - una contusione al piede sinistro con esami da effettuare nelle prossime ore per escludere fratture. Tuttavia resta a questo punto in dubbio per Napoli-Juventus della prossima giornata.