Infortunio Malinovskyi, arriva la diagnosi: è terribile

Brutto infortunio in casa Genoa, che rischia di perdere per lungo tempo Ruslan Malinovskyi. L'episodio è accaduto ad inizio ripresa contro il Venezia: dopo una chiusura difensiva nella propria area, il centrocampista ucraino ha rimediato una torsione innaturale della caviglia destra. Immediato l'intervento dello staff rossoblù così come la preoccupazione dei compagni di squadra. In lacrime, Malinovskyi è stato costretto ad uscire in barella tra gli applausi del Penzo.

Dopo l'infortunio, Malinovksyi è stato portato subito per i primi accertamenti all'Ospedale Civile di Venezia dove la caviglia destra è stata immobilizzata. Successivamente il giocatore è tornato allo stadio per fare rientro a Genova con tutta la squadra. L'impressione era che potesse trattarsi di una frattura composta con il possibile interessamento su tibia e perone, preoccupazione confermata dalla nota del Genoa: "Ruslan Malinovskyi, occorso in un trauma alla caviglia destra durante la partita di oggi, ha riportato una lussazione articolare e una frattura del perone. Il giocatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di domani (domenica, ndr). Ti aspettiamo presto, Ruslan!".