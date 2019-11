Repubblica - Retroscena Insigne, oggi ha evitato la partitella finale in quanto sofferente: non riusciva a muovere bene il braccio

Ultimissime calcio Napoli - Come riporta Repubblica, Lorenzo Insigne non ci sarà con il Napoli che mercoledì sera ad Anfield Road alle ore 21 in Champions League con il Liverpool.

Il capitano azzurro nella gara contro il Milan ha riportato una contusione al gomito destro e in mattinata ha svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo, evitando però la partitina finale in quanto sofferente e non in grado di dare il massimo perché non riusciva a muovere bene il braccio. E così al termine della seduta mattutina, dopo un confronto con lo staff medico, si è deciso per il forfait dell'attaccante della Nazionale. Non è tra i convocati per la trasferta in terra inglese pure Ghoulam, che prosegue l'allenamento personalizzato.