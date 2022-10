Roma: infortunio muscolare serio per Dybala, a rischio contro il Napoli | FOTO

La Roma perde Paulo Dybala per infortunio durante Roma-Lecce. Il calciatore argentino si è fatto male a livello muscolare durante il calcio di rigore segnato per il vantaggio dei giallorossi. Da capire tempi di recupero di Dybala.

Roma, infortunio Dybala: condizioni e tempi recupero

C'è ansia in casa Roma per Dybala che quasi in lacrime ha lasciato il terreno di gioco per infortunio. Il calciatore ha accusato un problema muscolare sembra non essere di poco conto. Da valutasre le condizioni di Dybala e i tempi di recupero con il calciatore che potrebbe essere anche a rischio per Roma-Napoli che si giocherà domenica 23 ottobre.