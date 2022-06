Sportitalia - Indice liquidità, il Tar ha respinto il ricorso della FIGC: i dettagli | FOTO

Notizie calcio. La questione relativa allo scontro Lega-Figc sull'indice di liquidità continua ad andare avanti a suon di ricorsi.

Figc Gravina indice liquidità

Indice liquidità, Tar respinge ricorso Figc

L'ultimo step della vicenda racconta di un'ulteriore sconfitta in tribunale per la Figc e per il presidente Gravina, con l'indice di liquidità che non sarà dunque criterio fondamentale per l'iscrizione ai campionati: come annunciato da Michele Criscitiello di Sportitalia, il Tar ha infatti respinto il ricorso della FIGC, che ora potrebbe fare ricorso al Consiglio di Stato per il secondo grado di giudizio ordinario.

In allegato la sentenza del Tar