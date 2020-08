Incredibile Juventus, fu multata per la cessione di Benatia: l'accordo prevedeva clausola anti-club italiani (compreso il Napoli)

Notizie Serie A. Ha dell'incredibile il risvolto legato alla cessione di Mehdi Benatia da parte della Juventus. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, i bianconeri furono multati dalla Fifa di 40 mila franchi svizzeri, per non aver rispettato le regole in occasione della cessione del difensore all'Al Duhail nella finestra invernale di mercato del 2019.

Il motivo è presto svelato. Consultando i file delle decisioni emesse dal Fifa Disciplinary Committee si è venuto a sapere che il motivo della sanzione è una clausola che impedisce all'Al Duhail di cedere il calciatore successivamente a determinate squadre quali: Napoli, Milan, Inter, Roma, Lazio e PSG. Tutto questo è ovviamente vietato dalle normative, ed è per ciò che la Juventus è stata multata con sentenza Fifa datata 20 settembre 2019.