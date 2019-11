Incredibile a Bergamo, Atalanta furiosa! Juventus in vantaggio con Higuain: azione iniziata con un fallo di mano di Cuadrado [VIDEO]

Serie A - E' successo di tutto a Bergamo in occasione di Atalanta-Juventus. Dopo aver protestato per un fallo di mano in area di Emre Can, gli orobici hanno subito in pochi minuti l'1-2 di Higuain (doppietta): in occasione del secondo gol dell'argentino, l'azione nasce da un clamoroso fallo di mano di Cuadrado che porta via palla a Gomez in maniera irregolare. Sullo sviluppo dell'azione arriva poi il vantaggio bianconero: furibonde proteste dei giocatori dell'Atalanta, con Rocchi che si rifiuta di rivedere l'azione al VAR e convalida il gol.

