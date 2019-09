Il Lecce sbanca Torino (1-2, ndr) e conquista i primi tre punti in questo campionato di Serie A. La squadra allenata da Mazzarri conquista una sconfitta casalinga e manca l'aggancio all'Inter in vetta alla classifica. Primo posto solitario per i nerazzurri, seguono Juventus e Bologna a quota 7 punti.

Clicca in allegato per visualizzare la classifica