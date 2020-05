Il Sole 24 Ore, Bellinazzo: "Danno economico importante in Serie A, ma si sono recuperati i diritti tv. Protocollo non adatto per finire la stagione, stucchevoli le polemiche sulla Coppa Italia"

Ultime notizie calcio. Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live:

"Ogni volta che Spadafora parla di politica sportiva ho la sensazione che non sappia di cosa parla. Considerato il protocollo, credo si sia fatto tutto per ripartire ma non per portare a termine la stagione della Serie A. Il danno economico resta importante per il calcio, soprattutto per gli sponsor ed i mancati introiti derivanti dallo stadio. Almeno si sono recuperati i diritti tv. Forse la soluzione migliore sarebbero stati i playoff perché restano da giocare 12 turni.

Trovo stucchevoli le polemiche sulle date della Coppa Italia. Credo che il problema sia immaginare trasferte in altre regioni quando ancora oggi questo è in forte dubbio soprattutto per chi risiede in Lombardia. Come si gioca Napoli Inter?”