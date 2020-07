Napoli - Antonio Sasso, direttore de Il Roma, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli deve pensare prima ad acquistare e poi a vendere. Deve essere sempre così per un top club. Lozano non ha dimostrato qualità quest’anno, nemmeno una. Oggi vediamo il messicano a Parma, ma io punterei più su Politano”.