Il Roma - Lozano e Milik verso la cessione, De Laurentiis non farà sconti a Everton e Atletico Madrid

Ultimissime calcio Napoli- Younes, Llorente, Lozano, Milik e ultimo Petagna, oltre ai titolarissimi Insigne, Mertens e Callejon. Sono tanti gli attaccanti sotto contratto della SSC Napoli. Il Roma analizza il gran ballo delle punte che ci sarà in casa azzurra la prossima estate, in tanti potrebbero andar via. Hirving Lozano e Arkadius Milik in rottura quasi con la società, tra flop e rinnovo lontano. Gattuso stima tanto Milik, a differenza di Lozano che non sembra rientrare nel suo progetto tattico, il giocatore polacco verrà messo sul mercato se non arriverà il rinnovo. Il Napoli non vuole perderci neanche un euro per nessuno dei due e li venderà a caro prezzo, su di loro ci sono l’Everton e l’Atletico Madrid.