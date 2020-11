Salvatore Caiazza de Il Roma è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi aspetto Mario Rui titolare a sinistra. Per fortuna ha recuperato Bakayoko, ci siamo resi conto che è fondamentale negli schemi di Gattuso. Più Mertens che Petagna al posto di Osimhen, ma può tranquillamente essere schierato ancora il 4-2-3-1".