Il Milan vince lo scudetto se...tutte le combinazioni con l'Inter

Ultime notizie di Serie A con il Milan che si sta giocando la vittoria del campionato contro l'Inter. Il Milan vince lo scudetto se...tutte le combinazioni possibili con i rivali nerazzurri che sono a 2 punti di distanza.

Il Milan vince lo scudetto se: le combinazioni con l'Inter

Siamo ormai giunti al termine della stagione con i rossoneri guidati da mister Stefano Pioli che si stanno giocando la vittoria del titolo in Italia contro l'Inter. Il Milan dovrà affrontare Atalanta oggi e Sassuolo all'ultima giornata, mentre l'Inter andrà in trasferta a Cagliari e poi la Sampdoria. I rossoneri hanno il vantaggio di 2 punti e anche quello scontri diretti, può quindi permettersi 4 punti per trionfare. Il Milan vince lo scudetto se...le combinazioni con l'Inter:

Il Milan vince il campionato già oggi se vince contro l’Atalanta e l’Inter non vince contro il Cagliari (sconfitta o pareggio);

contro il Cagliari (sconfitta o pareggio); Il Milan vince lo scudetto se pareggia contro l'Atalanta e l’Inter perde.

Se, invece, al termine dell'attuale turno in corso ci sarà la stessa distanza tra le due squadre, allora al Milan basterà fare un punto all’ultima giornata, che giocherà in trasferta a Sassuolo.