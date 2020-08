Il Mattino - Serie A, 20 miliardi in sei anni dai diritti tv! Il progetto di De Laurentiis funzionerà, si decide tutto il 25

Serie A - Aurelio De Laurentiis accelera ed è sempre più convinto che il suo piano per «l’autonomia della Lega calcio» siano la grande occasione per il calcio italiano. Come riportato da Il Mattino, sono attese per il 25 agosto le offerte dei private equity per una minoranza della media company dei diritti tv della Serie A. Ma già si può dire che l’unica proposta che potrebbe sfidare i fondi nell’assemblea dei presidenti della Confindustria del pallone è quella ideata da Aurelio De Laurentiis.

Serie A, il progetto di De Laurentiis