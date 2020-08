Il Mattino rivela: "Secondo calciatore positivo nel Benevento. E non è detto che non ci sia un terzo"

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbe un secondo positivo nel Benevento. Il ciclo di tamponi effettuato a Seefeld dopo la comunicazione del primo contagio all'interno del gruppo squadra avrebbe rilevato un secondo atleta affetto da Covid-19. Anche in questo caso, come nel primo, il calciatore sarebbe asintomatico e sta bene, è in isolamento ed è continuamente monitorato dallo staff medico, ovvero i medici Salvatori e Fuiano (mentre De Cicco era a Villa Stuart con Foulon per supervisionare alle visite mediche e quindi resterà a far base nel Sannio).

Il condizionale è d'obbligo in quanto sarebbero in corso ulteriori accertamenti ed approfondimenti su altri atleti e dunque non c'è stata ancora una comunicazione ufficiale da parte della società dopo quella iniziale di venerdì sera. Ad ogni modo, le due positività riscontrate, se in un primo momento hanno costretto Inzaghi a modificare il calendario di alcune sedute, annullandole per forza di cose, dall'altro non cambiano i programmi della squadra, che da oggi riprenderà ad allenarsi, anche se con le dovute precauzioni.