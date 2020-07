Il Mattino - Probabili formazioni Serie A: Parma-Napoli, quanti cambi per Gattuso [FOTO]

Serie A - Molto turnover di Gattuso che vuole dare spazio a tutti in questo finale di campionato per mettersi in discussione in vista della prossima stagione. Come riporta Il Mattino, ci sono molti cambi da parte del Napoli. In porta c’è Meret: Ospina non è partito per Parma per un affaticamento muscolare, tra i convocati, oltre a Karnezis, il giovane Idasiak. Nella linea a quattro difensiva rientra Di Lorenzo dopo il turno di squalifica, Maksimovic al fianco di Koulibaly, a centrocampo spazio a Demme e Allan (favorito su Elmas), nel tridente di attacco oltre a Lozano verrà proposto in avvio Politano, decisivo contro l’Udinese.

