Il Mattino - Napoli, vergogna senza fine! Con Gattuso non arriva la sterzata, classifica preoccupante

Ultimissime calcio Napoli - Come riporta Il Mattino, il Napoli sprofonda in un’annata sempre più maledettamente da incubo. Niente sterzata con Gattuso: la quarta sconfitta in cinque partite (tre ko su tre gara in casa) con il nuovo allenatore e classifica che si fa sempre più preoccupante. Al San Paolo, ancora una volta senza gli ultrà, riaffiorano tutte le insicurezze e le paure della squadra azzurra. Un vero e proprio disastro, una formazione sempre più allo sbando che ora rischia di essere risucchiata nella zona bassa della classifica.

Gattuso

Napoli, con la Fiorentina un disastro

Il reparto balla da morire, disastroso in particolar modo Luperto da terzino. Ancora una volta un errore gravissimo della difesa azzurra. Campanelli di allarme un dietro l’altro a nuovi pericoli anche dopo il gol dello svantaggio con le parate decisive di Ospina su Chiesa e Cutrone. Serve a poco anche lo spostamento di Luperto centrale, Di Lorenzo a destra e Hjsaj a sinistra. La manovra è troppo lenta e così la Fiorentina che si abbassa a cinque dietro la linea della palla chiude tutti gli spazi: c’è grande difficoltà a sfondare tra le linee. Imprecisione nei passaggi e mai un numero personale per creare la superiorità numerica. In mezzo sulle seconde palle arrivano sempre i viola: questa la fotografia della prima frazione vissuta in grande sofferenza dal Napoli. Gli azzurri oltre a soffire le verticalizzazioni della Fiorentina, sono anche inferiori nel palleggio. Dominio viola nella ripresa, gli azzurri quasi mai pericolosi, un’ennesima prova da dimenticare e la situazione si fa sempre più difficile.