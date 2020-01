Il Mattino - Napoli, il saldo di ADL degli ultimi 11 anni: azzurri al 13esimo posto al mondo con -291 mln [GRAFICO]

Calciomercato Napoli - Il Mattinoanalizza le spese del Napoli degli ultimi 11 anni di mercato. Nella classifica (del sito specializzato Transfermarkt) dei club al mondo che hanno più speso al calciomercato il Napoli occupa il posto numero 13, con un -291,85 milioni di euro dal 2009 a oggi. La classifica:

In Italia, invece, solo Juve (-501 milioni), Milan (-378) e Inter (-318) hanno dei saldi negativi superiori a quello di De Laurentiis.

Dal 2009 sono stati ben 401 i calciatori ingaggiati da De Laurentiis e sono stati 379 le operazioni in uscita.

Nel grafico (foto in allegato) è possibile vedere come il Napoli abbia quasi sempre rimesso in ogni sessione di mercato. Già nel 2009, per esempio, De Laurentiis chiuse già con un saldo di -50,4 milioni di euro. Pesarono gli acquisti di Quagliarella (18 milioni) Cigarini (11), Zuniga (8,5); l’anno dopo il saldo resta negativo, ovvero -6,9, con il difensore Victor Ruiz dell’Espanyol a pesare di più (venendo pagato 8,5 milioni). L’estate della grande rivoluzione di Rafa Benitez portò in dote i 64,5 milioni della clausola pagata dal Psg per Cavani ma in cassa non rimase un euro tra i 39 milioni per Higuain, i 12 per Albiol, gli 8,5 per Jorginho e Callejon, i 9,4 milioni per Mertens e i 7,4 milioni per Zapata. Tant’è che anche in quella doppia sessione, il bilancio del mercato si chiuse con un -33,25 milioni. Chiaro, in questi anni grandi colpi ma anche grandi recriminazione: di Lozano si sa ma anche Rog (13,5 milioni), Pavoletti (18), Diawara (14,5), Vargas (13,5), Gabbiadini (12,5), Ounas (12), Inglese (12).