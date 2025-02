Il Mattino: l'Inter è in crisi, intossicata da tossine psico-atletiche e incroci logoranti

È già sfida scudetto tra Napoli e Inter. Lo scontro diretto è fissato per sabato o domenica 2 marzo e nel frattempo i nerazzurri hanno perso la partita di recupero contro la Fiorentina, fermandosi a -3 dagli azzurri. Oggi Il Mattino analizza il confronto tra Napoli e Inter in lotta per il titolo di Serie A.

Prossime partite Napoli: Udinese, Lazio, Como, Inter.

Udinese, Lazio, Como, Inter. Prossime partite Inter: Fiorentina, Juventus, Genoa, Napoli.

La sfida tra Napoli e Inter si gioca anche sul piano nervoso.