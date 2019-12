Il Mattino - Insigne separato in casa al San Paolo, confronto con Gattuso: "Mister, pensiamo solo a vincere: basta con le multe"

Calcio Napoli ultimissime Come riporta Il Mattinodal momento del suo arrivo, Gennaro Gattuso ha parlato tanto con Lorenzo Insigne, si è confrontato col capitano per motivarlo e provare a farlo uscire da quel blocco mentale che si è trasformato in una continuità di performance che non conoscono più il sapore del sorriso. Dai lunghi colloqui con Gattuso, erano venute fuori frasi tipo: «Mister, pensiamo solo a vincere: basta con le multe». La sensazione di una scossa possibile, ma contro il Parma, si è sostanziata in 7 dei 33 tiri provati dal Napoli, con lo specchio individuato solo due volte da Insigne, con quella chance sprecata a metà primo tempo sull’imbucata di Milik in estirada: la palla alta ed i fischi del San Paolo che lo hanno accompagnato fino alla sostituzione con Lozano. Gattuso, intanto prova a recuperarlo portandolo esterno alto nel 4-3-3.

