Il Mattino - Gattuso sulle distrazioni di Napoli, i grandi ex non ci stanno: "Non confondiamo le cose, il problema non sono le barche"

Napoli - Gattuso parla di Napoli tentatrice e arrivano i commenti al riguardo dei grandi ex a Il Mattino. Beppe Bruscolotti non ci sta: «Dire che Napoli o la gente di Napoli non aiuta, questo assolutamente no. Non confondiamo le cose. Bisogna capire che la partita con il Barcellona arriva in un momento particolare, quello in cui i giocatori sono solitamente in vacanza o si stanno preparando per il ritiro. Oggi si trovano a terminare un campionato con l'obiettivo già raggiunto avendo vinto la Coppa Italia e con la partita di Champions ancora lontana».

Il commercialista Francesco Serao, vicepresidente operativo del Napoli di Ferlaino, ha gestito all'epoca il caso Maradona, e chi meglio di lui può capire: «Ricordo le distrazioni del Pibe de Oro. Napoli come tutte le grandi città ha cose buone e cattive, così come le persone che ci sono. Napoli è una città meravigliosa, la gente è entusiasta come in nessuna altra città d'Europa. Credo che Gattuso abbia usato queste parole per spronare i ragazzi. Bisogna considerare che è estate e il campionato per noi non può dire più nulla. Per il match contro il Barcellona Gattuso vuole i suoi molto concentrati. Quelle di oggi sono comunque distrazioni in positivo, non come quelle all'epoca di Maradona, quando qualcuno se ne andava in discoteca anche fuori Napoli. Una volta dovetti correre in ritiro da Bigon perché qualcuno era andato a ballare a Rimini e volevamo punirli».

«È chiaro sostiene lo scrittore Maurizio De Giovanni - che giocare un campionato fino alla fine di luglio, con una partita ogni tre giorni, implica distrazioni e carenza di concentrazione, la sua era una battuta ironica -. Poteva essere detto nello spogliatoio e non in una intervista? Può essere, ma l'allenatore del Napoli ha voluto accendere i riflettori su una chiara ed evidente assenza di concentrazione. l problema non è il caldo, le barche, o Capri. La questione è che a venti giorni dall'inizio della nuova stagione, molti sono proiettati sul loro futuro».