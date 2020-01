Il Mattino - Gattuso sente di avere la squadra dalla sua parte, ieri è rimasto a lungo a discutere con Edo De Laurentiis e Giuntoli

Ultimissime calcio Napoli- Maksimovic, Mertens, Koulibaly, Younes e pure Allan. Come riporta Il Mattino, sono cinque gli indisponibili. Ieri Allan si è fermato e Gattuso ha allargato le braccia a Castel Volturno (come a dire non va bene nulla). Allan, stasera con la Lazio, non avrebbe giocato dal 1', il tecnico pensa sia Demme che Lobotka. Domenica c'è la Juventus di Sarri, sarebbe l’occasione più ghiotta per fare pace con la gente di Napoli.

De Laurentiis e Gattuso

Ultime notizie Napoli, colloquio Gattuso-Giuntoli

Gattuso ha fiducia che le cose possano cambiare. Nelle lunghe sedute video di ieri (un’altra novità rispetto alla gestione Ancelotti) Gattuso ha mostrato non solo le cose negative viste con la Fiorentina: ha voluto anche far rivedere gli aspetti positivi della partita con la Lazio in campionato. Nonostante i risultati, è convinto di avere la squadra al suo fianco. Rino è certo che nessuno si sta allontanando da lui: ieri è rimasto a lungo con il ds Giuntoli e con il vice presidente Edo De Laurentiis a discutere".