Il Mattino - Gattuso in continuo contatto con dirigenti, calciatori e medici attraverso le chat di gruppo: allenamenti in video, si aspetta il via libera per tornare a Castel Volturno

Ultimissime calcio Napoli - Il Mattinoriporta le giornate dei calciatori del Napoli. In particolare quella di Insigne a casa, che ieri sulla sua pagina Instagram ha pubblicato un video mentre dal terrazzo ha cantato un «Giorno all'improvviso» partecipando al flash mob lanciato dal club azzurro sui socail. E Gattuso segue da casa l'evolversi della situazione, resta in contatto costantemente con i dirigenti, gli uomini del suo staff, i calciatori, i medici. Un aggiornamento continuo attraverso le chat di gruppo, anche con le condivisioni video degli allenamenti. Il club azzurro venerdì ha fissato per mercoledì la ripresa della preparazione se sussisteranno ancora le totali condizioni di sicurezza per i calciatori per poterlo fare. Ma la situazione in queste ore è in continua evoluzione e il Napoli si atterrà alle direttive generali fermando l'attività se intanto dovesse arrivare lo stop definitivo anche per gli allenamenti.