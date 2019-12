Il Mattino - Gattuso conferma il 4-3-3, con il Sassuolo Zielinski può giocare nel tridente! Fuori Callejon o Insigne

Ultimissime calcio Napoli - Gattuso sa bene che in momenti di difficoltà come questi va innanzitutto migliorata l’autostima del gruppo che è ai minimi termini. Come riporta Il Mattino, un lavoro che parte innanzitutto nella testa dei giocatori. E allora Rino si traveste innanzitutto da psicologo ed è cominciata così la settimana di lavoro del Napoli ieri a Castel Volturno, con la giornata di allenamento all’indomani della sconfitta con il Parma e con quella di riposo che gli azzurri godranno oggi potendo per un attimo staccare la spina.

Ancora 4-3-3! Il breve discorso di Gattuso alla squadra prima dell’allenamento mirato innanzitutto a rinforzare il morale del gruppo, più che mai sotto i tacchi, poi l’allenamento di scarico in palestra per chi ha giocato tutta la partita contro il Parma e sul campo per tutti quanti gli altri. Da domani si entrerà nel vivo con il lavoro tattico sul campo: il primo obiettivo di Ringhio è ritrovare compattezza ed equilibrio attraverso l’atteggiamento in campo e una maggiore solidità di squadra. Non è da escludere che il tecnico possa lanciare Elmas dal primo minuto e avanzare Zielinski tra gli esterni di attacco: a quel punto potrebbe uscire dalla formazione iniziale contro il Sassuolo uno tra Callejon e Insigne (tutti e due sotto tono contro il Parma). Ma il tecnico dovrà tener presente anche il periodo d’involuzione di Fabian Ruiz, da tempo largamente sotto tono, l’ombra del centrocampista ammirato la scorsa stagione e che si è guadagnato anche una maglia da titolare con la Spagna.