Il Mattino - Emergenza Coronavirus, De Laurentiis costretto a piegarsi al rinvio degli allenamenti: domani incontro in Lega

Ultimissime calcio Napoli- Dopo la Lazio ora tocca al Napoli. Anche il club azzurro dovrà annunciare lo sltittamento della ripresa degli allenamenti a data da destinarsi (che per ora è previsto per domani). Contrari i medici sportivi, ancora troppo alta l'emergenza Coronavirus. Come riportata Il Mattino, domani ci sarà un incontro. Il Napoli dovrà alzare bandiera bianca. In Lega i club andranno alla ricerca di una scelta condivisa da tutti. Anche De Laurentiis dovrà piegarsi al rinvio degli allenamenti.