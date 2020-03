Il Mattino - De Laurentiis felice di Gattuso, ma a gennaio dopo il ko con la Fiorentina ha avuto molti dubbi

Ultimissime calcio Napoli- Era da troppo che non c'era un incontro da vicino. Secondo Il Mattino, De Laurentiis ha pensato anche di non rinnovare la fiducia di Gattuso ad un certo punto del suo inizio di cammino.

Dunque, per certi versi, De Laurentiis comincia a credere fermamente che possa essere Gattuso l’allenatore della prossima stagione. In realtà, qualche dubbio a gennaio lo ha avuto, soprattutto dopo il ko con la Fiorentina la fiducia era ai minimi termini. E Gattuso lo ha percepito. E la cosa non ha aiutato, perché il tecnico del Napoli le cose se le lega al dito. Ovvio che il Napoli brillante dell’ultimo mese e mezzo stia cominciando a piacere (e pure tantissimo) anche a De Laurentiis.