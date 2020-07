Notizie calcio Napoli - Lozano centravanti a Parma. Come riporta Il Mattino, Gattuso schiererà da prima punta il messicano vista la squalifica di Milik e l'infortunio di Mertens. Per il match di Serie A, di questa sera, ci sarà il calciatore arrivato la scorsa estate per 42 milioni dal PSV, che post pausa è tra i più motivati in questo finale di stagione. Lozano ora vuole lasciare il segno in queste ultime partite.