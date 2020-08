Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Siamo davvero fuori pista se vogliamo discutere le qualità di Meret, è uno dei portieri più forti d’Europa, ma deve avere la possibilità di giocare con continuità. Non capisco perché deve giocare Ospina e non Meret, il giovane portiere deve giocare e avere continuità”,