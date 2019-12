UFFICIALE - Milan, Ibrahimovic torna in Serie A: "Lotterò per cambiare la stagione" [VIDEO]

Calciomercato - Serie A, Ibrahimovic Milan ufficiale. Arriva il comunicato del club rossonero. Zlatan Ibrahimovictorna a vestire la maglia rossonera dopo averci giocato dal 2010 al 2012. Il calciatore aveva già annunicato un suo ritorno al Milan con un indizio social, dove in una foto inquadrava i suoi occhi rossi per creare con un fotomontaggio l'effetto del diavolo (simbolo dell'AC Milan).

AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva.

"Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi".