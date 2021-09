Hubner: "Il Napoli farà un buon campionato, sono in 6 a giocarsi il titolo"

Notizie Napoli calcio. L'ex attaccante Dario Hubner ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW:

"L'Inter è ancora una buona squadra, Lazio, Napoli e Roma faranno un buon campionato e la Juve tornerà fuori. I nerazzurri li vedo davanti a tutti. La Serie A sarà competitiva, anche il Milan può giocare per lo scudetto, se lo giocheranno in sei squadre e molto dipenderà anche dalle coppe europee".

Come valuta il mercato dell'Inter?

"Ho avuto un'ottima sensazione, è stato perso Lukaku ma ha preso Correa e Dzeko. Ora ci sono tre punte forti, il reparto è migliore. I nerazzurri hanno cambiato il modo di giocare con Inzaghi e la squadra può dare tantissimo".

Giroud e Ibrahimovic possono giocare insieme?

"Guardando da fuori dico di sì ma la domanda deve essere fatta a Pioli. Entrambi dovranno correre tanto".

Cosa pensa di Immobile che viene criticato per le sue prestazioni in Nazionale?

"Deve migliorare tanto in campo europeo, lì non fa paura. All'Italia manca un Lewandowski".

Quando perde la Juventus senza CR7?

"Perdere 25 gol non è semplice ma cambierà il modo di giocare. Dybala segnerà di più, Morata invece non farà mai 25 gol in campionato. Kean fisicamente e tecnicamente c'è, dipenderà dalla testa".