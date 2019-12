Bild - Haaland ha una clausola da 20 milioni! Borussia Dortmund pronta a beffare Juve, Napoli e Manchester United

Haland Juve - Quanto vale Erling Haland? Si parla continuamente della valutazione di mercato del giovanissimo bomber del Salisburgo, capace di segnare 27 gol (8 in Champions League) in 20 partite. Il classe 2000 aveva scherzato nelle scorse settimane rispondendo "Valgo 60 milioni", ma ora Bild rivela di una clamorosa clausola rescissoria di 20 milioni di euro soltanto. Juve, Napoli, Manchester United, Borussia Dortmund, Liverpool e i migliori big club d'Europa sulle sue tracce.

Haaland

Haland-Juve, clamorosa clausola da 20 milioni!

Mercato Juve - Secondo quanto riportato dalla Bild (noto quotidiano tedesco) infatti, Haaland avrebbe nel suo contratto con il club austriaco una clausola da "appena" 20 milioni di euro. Una cifra che lascia tutti sorpresi e che il Borussia Dortmund potrebbe versare subito nelle casse del Salisburgo per anticipare Juventus, Manchester United e Napoli su tutte.

Haland

contratto Haland

Attualmente Haaland è legato al Salisburgo da un contratto fino al 2023: il giocatore (come rivelato da Bild) avrebbe una clausola rescissoria di soli 20 milioni. Una situazione incredibile, che potrebbe beffare il Salisburgo con una una plusvalenza minima di soltanto 15 milioni. Intanto, il Manchester United sembrava in netto vantaggio per Haland, dopo le voci sull'incontro tra il padre e il manager dei Red Devils, ma Borussia Dortmund e Juventus sono pronte all'offerta.

Calciomercato Napoli - Dove giocherà Haaland? Il Napoli resta defilato, ma il club azzurro anche è in cerca di un grande bomber e giovane. Da capire come si evolverà la questione e quale dei top team Haland sceglierà per la prossima stagione. Intanto il calciatore tra Juve e Napoli potrebbe approdare in Serie A.