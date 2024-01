“Gravi anomalie nel sistema arbitrale italiano”, clamorosa ammissione di un arbitro: l'annuncio de Le Iene

Notizie calcio. Nel corso della puntata di martedì 23 gennaio de Le Iene, su Italia 1, è stato annunciato un servizio in cui, stando al comunicato diffuso dalla stessa trasmissione condotta da Veronica Gentili e Max Angioni e ideata da Davide Parenti, a parlare in esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, sarà un arbitro di Serie A, che “ha deciso di fare delle rivelazioni ai microfoni di Filippo Roma, denunciando quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia”, si legge.