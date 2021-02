Giuntoli: "Futuro a Napoli? Sono sereno ed ho un grande rapporto con De Laurentiis, lo stesso vale anche per Gattuso"

Notizie Napoli calcio. Cristiano Giuntoli, DS del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Napoli-Juventus. Ecco quanto evidenziato dal CalcioNapoli24.it:

"E' un momento dove dobbiamo fare la conta, ci mancano un sacco di calciatori ma siamo il Napoli ed abbiamo l'obbligo di fare una grande partita. Le voci su me e Gattuso? Ho un grande rapporto con De Laurentiis, siamo sereni e pensiamo a lavorare e poi alla fine si tireranno le somme. Tutto questo vale sia per me che per mister Gattuso".