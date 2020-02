Giuntoli a Sky: "I ragazzi seguono Gattuso con entusiasmo, avevamo smarrito la strada. La sua idea di gioco piace a tutti"

Ultimissime calcio Napoli- Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è intervenuto a Sky Sport nel pre partita di Samp-Napoli: "Una squadra forte si vede anche quando mancano molti giocatori. Abbiamo sopperito a tante assenze, non sono mancati i risultati per le assenze ma per una strada che avevamo perso e ora stiamo ritrovando. Siamo sulla strada giusta e continuiamo così. I ragazzi stanno seguendo molto bene Gattuso, ha un'idea di calcio che si sposa con quanto abbiamo fatto negli anni scorsi, i ragazzi lo seguono con entusiasmo".