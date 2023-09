Genoa-Napoli, probabili formazioni Sky: due cambi per Garcia, ecco chi è in pole per sostituire Politano

Ultime notizie Serie A - Manca ormai poco al fischio d'inizio di Genoa-Napoli: ore 20:45 di domani sera l'appuntamento con la 4ª giornata dei campioni d'Italia. Ma quali saranno le scelte di Gilardino e Spalletti per la gara del Ferraris?

Genoa-Napoli: probabili formazioni Sky

Ed ecco allora le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Napoli dai colleghi di Sky Sport. Garcia si presenta al Ferraris con un po' di rotazioni. Andiamo a vedere le formazioni. Partiamo dai padroni di casa, con le ultime in casa Genoa.

GENOA - Dopo la sconfitta sul campo del Torino, i rossoblu èsono a caccia della prima vittoria interna in questa stagione: Alberto Gilardino non dovrebbe cambiare la formazione titolare rispetto alla trasferta negativa di Torino: i due fantasisti Ruslan Malinovskyi e Albert Gudmundsson agiranno alle spalle dell'unica punta Mateo Retegui.

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

SSC NAPOLI - Politano è tornato ad allenarsi in gruppo: sarà convocato contro il Genoa, ma dovrebbe partire dalla panchina. Sono tre i possibili candidati a prenderne il posto: Raspadori, Lindstrom e Elmas. Il macedone è in vantaggio per una maglia da titolare. In totale dovrebbero essere due i cambi rispetto alla sconfitta contro la Lazio: fuori Politano e Olivera, dentro Elmas e Mario Rui.