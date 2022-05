Genoa in Serie B: lotta salvezza tra Cagliari e Salernitana all'ultima giornata

Serie A, notizia ufficiale: il Genoa è la seconda squadra retrocessa in Serie B dopo il Venezia. La squadra di Blessin non parteciperà al prossimo campionato di Serie A dopo la sconfitta rimediata oggi a Napoli e con il Venezia è tra le prime due squadre a retrocedere. Ora si attende la terza squadra retrocessa con una sfida salvezza a due tra Cagliari e Salernitana. La Sampdoria infatti è già salva e fuori dalla lotta salvezza.

Serie A, lotta salvezza tra Cagliari e Salernitana

Nella prossima giornata di campionato si affronteranno Venezia-Cagliari e Salernitana-Udinese. In teoria alla Salernitana basta un pareggio per la salvezza, potendo contare su una differenza gol maggiore del Cagliari che gli garantirebbe la Serie A anche in caso di parità di punteggio al termine della classifica.