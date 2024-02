Genoa, il CEO Blazquez: "Gilardino? Ho parlato con lui, progetto di 3-4 anni: sta a lui decidere"

Nel corso della sua intervista a Cronache di Spogliatoio, il CEO del Genoa Andres Blazquez ha parlato anche degli obiettivi a lungo termine del club rossoblù: "Vogliamo lottare costantemente per l’Europa. Come città, tifo e storia, il Genoa deve lottare in modo costante per l’Europa", ha spiegato il massimo dirigente che fa capo al gruppo 777 Partners.

Il CEO svela gli obiettivi futuro del Genoa

Un progetto che potrebbe coinvolgere l'attuale tecnico Alberto Gilardino, come spiegato: "Ho parlato con Gilardino e gli ho detto che abbiamo un progetto su 3-4 anni. Ora sta a lui se sposarlo".

Quindi un passaggio sul mercato e sul metodo di lavoro all'interno del club: "Ti faccio l’esempio di Malinovskyi. La parte sportiva mi ha detto che era meglio acquistarlo ora che a giugno. Io decido se accettare la proposta tecnica e quindi riportarla al board di 777, che è composto da 4 persone. Il mio compito è creare un gruppo di lavoro e dargli fiducia per sviluppare e crescere. Sono un po’ un headhunter interno. Io do la libertà di fare cose diverse. Devo saper scegliere bene le persone e dare i giusti compiti a chi è dentro".