Gemellaggio Napoli-Genoa, vi sveliamo il vero motivo della rottura | VIDEO CN24

Ultime notizie Serie A - Come si è rotto il gemellaggio tra Napoli e Genoa? Una delle storie più belle del calcio, possiamo definirlo "il gemellaggio più lungo d’Italia", finito dopo quasi 40 anni.

Come è nato questo gemellaggio? La storia ha inizio negli anni '80, quando i tifosi alternavano un disco di Pino Daniele con uno di Fabrizio De André. È l’82, siamo nell’ultima giornata di campionato e il Napoli si è già qualificato per la Coppa Uefa mentre il Genoa rischia la retrocessione: la lotta di quest'ultima è contro il Milan che sta perdendo 2-0 a Cesena. Improvvisamente però… i rossoneri rimontano concludendo 2-3 il match. Intanto il Napoli sta vincendo 2-1 contro il Genoa ma improvvisamente il San Paolo inizia a far rumore. I tifosi azzurri stavano sostenendo la squadra avversaria: e così… all’82esimo, un gran rumore evidenzia il gol della squadra ligure, è 2-2. Il Napoli va in Europa e il Genoa è salvo. Col Milan, che invece retrocede in Serie B.

Da allora, il rapporto tra le due squadre si consolida sempre di più. Diventando uno dei gemellaggi più duraturi di sempre. Quasi 40 anni di amicizia con vari episodi che hanno consolidato l’amicizia tra le due tifoserie. Come quando nel 2007 Napoli e Genoa salirono insieme in Serie A.

Come si è rotto il gemellaggio Napoli Genoa: il video

Ma come invece è finito - e si è interrotto - il gemellaggio tra gli ultras di Napoli e Genoa? Ve lo raccontiamo nel servizio di Vincenzo Testa. Ecco il video: