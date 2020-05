Gazzetta su Mertens: "Prolungherà il contratto perché ancora vuole vincere, non restarci da prepensionato"

Ultime calcio - Dries Mertens vuole proprio lasciare il segno a Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Prolungherà il contratto perché ancora vuole vincere, non restarci da prepensionato. Una garanzia per la società, i tifosi e lo stesso tecnico. Del resto Dries sa che a questo punto una partenza giusta, a metà giugno, potrebbe portare un trofeo a Napoli e sarebbe il terzo dopo la Coppa Italia del 2014, sigillata da un suo gol, e la Supercoppa alla fine dello stesso anno. In due mosse potrebbe tornare a esultare una città e a Dries sta molto a cuore far felici i tifosi"