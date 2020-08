Gazzetta - Napoli su Hateboer, è strappo tra il giocatore e l'Atalanta: Gasperini aspetta offerte per lasciarlo andare

Ultime calciomercato Napoli. Nelle ultime ore il nome di Hans Hateboer è stato accostato con insistenza al Napoli. In attesa di capire se ci saranno risvolti nei prossimi giorni, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha parlato di un rapporto ormai ai minimi tra il giocatore e l'Atalanta:

"Con un contratto rinnovato non da molto fino al 2023 per andarsene Hateboer deve però portare un'offerta: se ci sarà, e dovesse essere ricevibile, è difficile pensare a barricate di Gasperini per trattenere un giocatore importante, ma comunque da zero gol e quattro assist in 32 presenze dello scorso campionato".