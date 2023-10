Gazzetta - Mancato saluto dell'arbitro Sacchi all'assistente donna, la reazione dell'AIA

Notizie Calcio Napoli - Ha fatto discutere nelle utlime ora la mancata stretta di mano dell'arbitro Sacchi all'assistente Francesca Di Monte appena prima del l'inizio di Lecce-Sassuolo. La Gazzetta dello Sport ha rivelato la reazione dell'AIA all'accaduto:

"La mancanza di attenzione verso l’assistente da parte di Sacchi (colui che urlò senza freni in faccia a Medel in Juve-Bologna di due anni fa e che fece il fischio anticipato sul gol di Acerbi in Monza-Inter ricevendo uno stop lungo da Rocchi) non é piaciuta ai vertici Aia.

Lo stesso Rocchi ha già redarguito Sacchi, la cui giustificazione é stata quella di essersi preoccupato di dover dare – per par condicio – immediatamente la mano anche al capitano del Lecce dopo aver stretto quella del graduato del Sassuolo.

La storia però non è piaciuta a Rocchi che ha sempre raccomandato attenzione ai propri arbitri anche ai dettagli che possono sembrare futili vista la presenza di telecamere pressoché ovunque nello stadio".