Gazzetta - L'Udinese ha ragione di recriminare dopo la sconfitta, l'1-2 non sarebbe stato 'rubato'

Ultime Serie A - L'Udinese ha ragione di recriminare dopo la sconfitta all'ultimo minuto rimediata ieri sera contro il Napoli, secondo la Gazzetta dello Sport:

"Il fortino messo su da Gotti ha retto col sacrificio di tutti, nonostante le assenze. Le due linee strette e Nestorovski sempre in pressing sul primo portatore di palla, hanno fatto sì che il Napoli pur spostando palla velocemente ha avuto difficoltà a trovare spazi. Prima del capolavoro di Politano, ha avuto due clamorose occasioni per segnare il 2-1 che non sarebbe stato “rubato”"