Gazzetta - Juventus, Dybala può essere sacrificato: il destino dell'argentino è legato a quello di Sarri

Notizie Serie A. Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus continua ad essere un rebus: negli ultimi anni il talento argentino ha faticato, ancor di più in questa stagione costellata da infortuni. Per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, non è esclusa una possibile cessione al termine del campionato:

La Juventus parlerà con le grandi d'Europa (Barcellona, Atletico, PSG, Tottenham, Liverpool) per trovare un incastro. Il futuro di Dybala potrebbe essere legato a quello di Maurizio Sarri, l'uomo che gli ha voluto bene, calcisticamente parlando. Un affetto ricambiato, visto che Dybala è stato il primo a ringraziare Sarri sui social dopo l'esonero del tecnico da parte della Juve. Sarri aspetta una chiamata, se dovesse trovare una squadra, magari all'estero, una chiamata al suo pupillo Dybala sicuramente la farà.