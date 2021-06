Gazzetta esalta il Napoli di Spalletti: se scoccherà la scintilla, incendierà la Serie A!

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato le posizioni delle squadre di vertice del campionato italiano in vista della prossima stagione. Tra cambi, conferme ed idee di mercato, ecco cosa scrive la rosea sull'avvento di Spalletti sulla panchina partenopea:

Mazzarri, Sarri e oggi Spalletti: Aurelio De Laurentiis ha completato il suo trittico di allenatori toscani. Non abbiamo dubbi sulle capacità di Luciano Spalletti, allenatore innovatore, bravo a estrarre valore da qualunque squadra o a crearlo. Bisognerà soltanto vedere come “Lucio” e la sua lucida follia interagiranno con l’ambiente. La Napoli del calcio non è una passeggiata di salute, per nessuno. Se scatterà la scintilla, il Napoli incendierà la Serie A.