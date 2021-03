Gattuso ritrova Koulibaly, Il Mattino: il senegalese è smanioso di riscattarsi dopo l'ingenua espulsione con il Benevento

Notizie Napoli calcio. Contro il Bologna tornerà Kalidou Koulibaly al centro della difesa del Napoli. Il centrale senegalese, out per squalifica contro il Sassuolo, ha grande voglia di riscattarsi dopo l'incomprensibile errore nel derby con il Benevento. Ecco quanto scritto da Il Mattino:

"Per tutta la settimana Koulibaly ha mostrato il suo pentimento per quel gesto e ora ha spiegato di avere grande voglia di riscattarsi. Stasera Gattuso lo schiera con Rrahmani: è la quarta volta dei due insieme titolari. Hanno già giocato con l’Empoli in Coppa Italia, poi con il Granada e con il Benevento. Ringhio insiste con loro due, in attesa di recuperare Manolas che troppo ha sbandato con il Sassuolo e che ha bisogno ancora di qualche altro giorno per ritrovare la maglia da titolare".